بالصور- شريف منير يسخر من محمود حجازي بعد حلاقة ذقنه

ميرنا وليد - بيروت - مازح الممثل المصري ​شريف منير​، زوج ابنته أسما، ​محمود حجازي​، وذلك بعد أن حلق لحيته ليبدو أصغر سنًّا. ونشر حجازي صورة جديدة له من دون لحية، وفاجأه شريف منير معلقا "يا حبيبى خُش ذاكر.. امتحان الإعدادية على الأبواب.. عارف.. لو جبت مجموع حلو.. هجوزك أسما بنتي"، ليرد عليه حجازي قائلا "أنا اسمى الحقيقي دانيال".

ويشار الى أن شريف منير قدم مؤخرا مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ​ياسمين عبد العزيز​، و​سوسن بدر​، وكريم فهمي وتارا عماد، ​عماد رشاد​، ​أحمد سعيد​ عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكري.



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