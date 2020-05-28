ميرنا وليد - بيروت - حصلت يوم أمس مواجهة مباشرة بين الفنان ​محمد اسكندر​ وأحد الموظفين داخل أحد المصارف في منطقة انطلياس، وبعد احتدام الأمور قام اسكندر بشهر سلاحه، ما استدعى تدخلاً من مدير فرع البنك.

وقد علم موقع الخليج 365 أن الطرفين توصلا لإتفاق بعدم التحدث إعلاميا عن الموضوع، ولكن محمد اسكندر استطاع ان يسحب كل رصيده الموجود بالبنك (سحبه بالكامل باللبناني على سعر الصرف 3000 ل.ل)

إبن محمد اسكندر نشر صورة لوالده أرفقها بتعليق لم يسرد تفاصيل ما حصل، لكنه كشف عن المعاناة التي يواجهها المواطن لا سيّما الفنان في تعامله مع المصارف، وكتب: "نحنا قبل ما نكون فنانين دم ولحم وهمومنا تقيلة، شقينا عمر تانضل مستورين وبالبنك حيلتنا والفتيلة، مين بالو بالأغاني مين؟! يقلّك قباض وضلّ غنّيلي؟ بظلّ الوبا الحفلات ممنوعين وصار السَمَع تربيحة جميلة، بتفكرونا خزنة ملايين! خلصو المعي يا بنك عبّيلي بدك ولادي تصيح جوعانين واشحد عابابَـك شو مخبّيلي؟ديّنت مالي لطقم نصّابين وجايي تقلّي آه يا هبيلة النجوم خلقوا فوق عاليّين، ما فيك لَ نجمي توطّيلي دير بالَك من المحترمين لما بينجرحوا بكرامتهن عالفعل رح ينفجر رد الفعل وحياة قرآني وإنجيلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد أن شهر سلاحه بالبنك.. محمد اسكندر يحصل على المبلغ بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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