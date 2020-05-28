راشد الماجد يكشف كم إكتسب وزناً زائداً في فترة الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السعودي ​راشد الماجد​ كم اكتسب وزنا زائدا خلال فترة الحجر المنزلي، وقال في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اكتسب 4 كيلوغرامات تقريباً وأن هذا يظهر على خديه.

وتطرق خلال اللقاء ايضا إلى أزمة كورونا ويومياته في الحجر المنزلي، وقال إنه كان قبل ذلك يخرج من المنزل واضعاً الكمامة على أنفه وفمه :"شكلي كوروني أنا من الأول. بيقولولي الشباب إنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".

وإعتبر أن هذه الأزمة أعطت الناس درساً مهمة وبينت أن الكثير من الأشخاص مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل مساعدة الآخرين وجاء هذا خلال لقاء أجراه معه علي العلياني على هامش الحفل الذي أحياه عبر منصة "شاهد VIP"

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