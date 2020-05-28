بالصور شاهد بيونسيه متخفية بالكامل

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الباباراتزي صورا للنجمة العالمية ​بيونسيه​ أثناء تجولها بالسيارة مع صديقتها في منطقة بيفرلي هيلز كاليفورنيا.

وظهرت بيونسيه مغطية شعرها بقبعة قميصها وارتددت كمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وسبق ان أعلنت بيونسيه عن تبرعها بـ 6 ملايين دولار لصندوق دعم متضرري كورونا الذي أطلقه جاك دورسي.

كما تبرع زوجها مغني الراب جاي زي، بماسكات طبية للسجون في الولايات المتحدة الأميركية من أجل حماية السجناء والعاملين في السجون من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الماسكات الطبية التي تبرع بها جاي زي من خلال مؤسسته الخيرية نحو 100 ألف ماسك.

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