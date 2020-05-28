ميرنا وليد - بيروت - نشرت العارضة الحسناء ​كريسي تايغن​ مجموعة من الصور لها بالمايوه على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من جلسة تصوير قديمة لمجلة Sports Illustrated.

ويأتي الأمر بعد أن كشفت كريسي أنها ستتخلص من ثدييها المزروعين، وكتبت على صفحتها :"سوف أتخلى عن ثديي، لقد ناسباني لسنوات، ولكني أريد أن أتخطى ذلك، فأريد أن أرتدي فستاناً بمقاسات تناسب حجمي الحقيقي، وأن أستلقي على بطني براحة تامة، لا تقلقوا بشأني، كل شيء على ما يرام، وسيظل لدي ثديان لكن سيكونان عبارة عن دهون طبيعية". من ناحية أخرى نشرت كريسي فيديو لعشاء في الطبيعة مع عائلته، المؤلفة من زوجها جون لجند وولديهما لونا ومايلز.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار التخلي عن صدرها..كريسي تايغن تنشر صورها بالمايوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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