حمدي الوزير يخرج من العناية المركزة وهذه حالته الصحية الآن

ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل المصري حمدي الوزير من مركز مصر للقلب، بعد أن قضى عدة أيام داخل المركز داخل العناية المركزة بعدج ان خضع لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة .
وكشفت مي الوزير ابنة الممثل الكبير، إن والدها الآن حالته الصحية مستقرة وعاد إلى منزله، ويقضى حاليا فترة استجمام :”أطالب الجمهور بالدعاء له، وأوجه الشكر للطبيب المعالج، ومركز القلب والقسطرة والأوعية الدموية لسرعة التصرف، والإجراءات والاهتمام بحالة والدها”.
من ناحية ثانية سيتابع حمدي تصوير أحداث دوره بمسلسل “سيف الله خالد بن الوليد”، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز
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