هذه الطفلة باتت نجمة عالمية وتحتفل اليوم بعيدها الـ52

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​كايلي مينوغ​ صورة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من طفولتها.

كايلي التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ52 ، كتبت تعليقاً على الصورة:" شكرا جزيلا على رسائل عيد ميلادك. أتمنى أن أبعث لكم جميعا...كثيرا ...الحب! خاصة لعائلتي، فإن حبكم ولطفكم يرفعانني كل يوم، لمحبيني انتبهوا على بعضكم، أحبكم".

من ناحية أخرى أطلقت كايلي نبيذ وردي جديد فرنسي وبات متاحاً في المملكة المتحدة.

وقالت كايلي عن النبيذ لصحيفة تيليغراف أنها كانت تفكر بإنشاء النبيذ الوردي الخاص بها. وتابعت :"آمل أن يكون النبيذ الخاص بي جذابًا ويجعلك تشعر بالراحة، لقد حاولت أن أجعل النبيذ الوردي أنيقًا وممتعًا وأن يمثل لحظة جيدة لك."

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