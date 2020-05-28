أحمد شيبة: "بدأت من تحت الصفر ولحست الأسفلت"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري ​أحمد شيبة​، عن قصة كفاحه في مجال الفن والغناء، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال شيبة، إنه بذل مجهودا كبيرا في حياته المهنية، رغم أنه يغني منذ 25 عاما، إلا أن حقّق الشهرة في الفترة الأخيرة.

وأضاف شيبة: "أنا بدأت من ​تحت الصفر​ وشفت الويل، ولحست الأسفلت، وكل صحابي الفنانين عارفين ده، واشتغلت في حاجات كتير، وكنت بغني وبجتهد وبذاكر، وكنت حاسس أن فيه تطور هيحصل معايا، وأصحابى في الإسكندرية، قالوا لى إن شاء الله ربنا هيكرمك".

وقال شيبة عن أجره : "كنت باخد 20 جنيه، ولما ربنا كرمني بقيت أخد 150 جنيه.. وأغنية "أه لو لعبت يا زهر" كسبت منها حب الناس.. ولو طلعت القمر أنا زي ما أنا، مش هتغير أنا بسيط بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي".

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