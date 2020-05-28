خاص الفن- مايا دياب تتجه للرومانسية وتغني الحب في الحفل الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة ​مايا دياب​ للحفل الثالث المباشر لها على يوتيوب بعد النجاح الذي حققته في الحفل الأول والثاني والذي جعلته يتطور من مرة الى أخرى.

وعلم موقع الخليج 365 أن مايا ستقدم بهذا الحفل عدد كبير من اللوكات التي ستتنوع جدا بين مكان وآخر بطريقة تميل الى الرومنسية المطلقة التي نفتقدها بهذا الوقت بالذات ومن بين الأغاني التي ستقدمها هي اغنيتها "غمرني وشد" التي كانت من ابرز اغنيات البوم my maya وأغنية "حبيت نمشي سوا" نظرا لما تحمله من رومنسية، كما ستصدر أغنية جديدة للمرة الاولى تغنيها مباشرة بالحفل.

وتقضي مايا معظم وقتها حاليا للتحضير لهذا الحفل مع فريق عمل كبير من ناحية الاغاني واللوكات والأماكن التي ستظهر فيها.

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