ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تم الاعلان عن إصابة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ ب​فيروس كورونا​ ونقلها الى مستشفى العزل في الإسماعيلية، أجرى كل العاملين والممثلين في مسلسل "​لعبة النسيان​" اختبارات لمعرفة إن كانوا أصيبوا هم ايضا بهذا الفيروس أو لا خلال فترة التصوير التي لم تنتهِ سوى منذ بضعة ايام.

من جهتها، أعلنت الممثلة ​هديل حسن​ التي جسدت دور "نادين" في العمل نتيجة تحليلها ونشرت صورة لها وعلقت عليها كاتبة: "فرحة أن ما طلعش عندي كورونا تستاهل صورة لوحدها".

يذكر ان مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رجاء الجداوي.. بطلة مسلسل "لعبة النسيان" تكشف حقيقة اصابتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.