ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة صورا لمغنية الراب الأمريكية ​كاردي بي​ وهي تتجوّل في مركز تجاري وكانت من دون مكياج و بدت مختلفة عن ما تظهر عليه في الحفلات والمناسبات.

ونظرًا لشكلها المختلف سألها أحد معجبيها ان كانت فعلا هي في الصور : "كاردي بي هي هذه أنت؟"، لترد عليه بشكل صادم وهي تسخر: "لا، إنه ابن عمي أحمد".

وكان اللافت من المعلقين استخدامها اسم عربي وهي تطلق هذه المزحة ورجح البعض ان يكون السبب الغطاء التي كانت تضعه على رأسها في الصورة المنتشرة

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كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي تعلق على صورة مسربة لها: لست أنا هذا ابن عمي أحمد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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