هل إشترى محمد رمضان معايدة نجم La Casa De Papel؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ جدلاً واسعاً يوم أمس وذلك بعد كشفه عن تلقيه معايدة من نجم مسلسل ​La Casa De Papel​ الممثل الإسباني إنريكي أرسي.

إذ أنه وبعد ساعات على نشر رمضان فيديو المعايدة على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشار عدد من المتابعين إلى أن الفيديو يحمل لوغو لموقع "Starzly" وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو من نجم أو آخرين مهمين ليوجهوا رسالة في عيد ميلادك.

وبعد هذا الجدل، قام رمضان بحذف الفيديو الأول وإعادة نشر فيديو جديد مع تعليق مغاير وحذف لوغو الموقع، ثم حذف الفيديو مرة أخرى وأعاد نشره مع تغيير التعليق كاملا.

وهذا ما أثار الجدل من جديد، إذ أشار المتابعون إلى أن رمضان شعر بالإرتباك.

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