ديميت أوزديمير : الرجال العرب جذابين للغاية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ديميت أوزديمير عن رأيها بالرجال العرب وقالت إنها تحب أشكالهم الخارجية وملامحهم.
وأضافت نجمة مسلسل "الطائر المبكر": "الرجال في الشرق العربي يشبهون جدًا الرجال في تركيا، يتمتعون بملامح مشابهة، ربما لأننا من حضارات قريبة وننتمي لنفس الديانة".
وأضافت : "أجد الرجال العرب جذابين للغاية ويمتلكون مواصفات متميزة عن الرجال الأوروبيين او حتى الأميركيين"
وشدد ديميت على أن الجمال يبقى أمرا نسبيًا ويبقى الأهم الصفات الداخلية الحسنة في كل شخص "يجب أن تكون هذه الصفات شبه مثالية، لأعجب بأي رجل أمامي"
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