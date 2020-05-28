أنطوانيت عقيقي: “10 دولار للـ”retweet” و50 للـ”follow”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولاقت ترحيباً كبيراً من قبل الجمهور الذي اشتاق لرؤيتها في الدراما المشتركة. وبعد أن ظهرت في شخصية مسؤولة أمنية تتقاضى الرشوة لتسهيل أمور السجينات في سجن للنساء، غرّدت أخيراً بطريقة عفوية جداً، وقالت: “للتوضيح 10 دولار لل retweet ،20 دولار للreply وبالنسبة للفولو 50$”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.