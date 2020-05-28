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وقالت في لقاء صحافي إن “هؤلاء الرجال يشبهون الرجال الأتراك إلى حدّ كبير، مع الإشارة إلى أن هذا ربما يرتبط بالقرب الحضاري والديني”.
ورأت أنهم يتسمون بالجاذبية الظاهرة وبالعديد من المواصفات التي تجعلهم يختلفون عن رجال أوروبا وأميركا، واعتبرت أن الجمال نسبي وأن ما تهتم به هو الطبع وصفات الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر النجمة التركية ديميت أوزديمير: “الرجال العرب يتّسمون بالجاذبية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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