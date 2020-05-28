النجمة التركية ديميت أوزديمير: “الرجال العرب يتّسمون بالجاذبية”

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وقالت في لقاء صحافي إن “هؤلاء الرجال يشبهون الرجال الأتراك إلى حدّ كبير، مع الإشارة إلى أن هذا ربما يرتبط بالقرب الحضاري والديني”.

ورأت أنهم يتسمون بالجاذبية الظاهرة وبالعديد من المواصفات التي تجعلهم يختلفون عن رجال أوروبا وأميركا، واعتبرت أن الجمال نسبي وأن ما تهتم به هو الطبع وصفات الشخصية.