كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يذكر ان نوال الزغبي نشطت كثيرا في الفترة الاخيرة عبر “تويتر”، حيث تغرد بشكل يومي وتتفاعل مع جمهورها الكبير بمواضيع مختلفة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي: “يا ريت يرجع لبنان اللي بحبو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.