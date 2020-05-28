عمرها 111 عاما وانتصرت على كورونا

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وفي يوم الـ12 من أبريل الماضي، أظهرت التحاليل أن نتائج إصابة المرأة بالفيروس التاجي جاءت إيجابية، وقال الأطباء إنها بالكاد أظهرت بعض أعراض المرض، وفق قناة ”24 هوراس“ التشيلية.

وقالت ماريا باز سوردو، مديرة التمريض: ”ارتفعت درجة حرارة العجوز مرة أو مرتين، ولم تصب بأي سعال“، بينما كانت تعاني مشاكل في التنفس.

وكانت تشيلي، أعلنت عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ3 من مارس، ووصلت حالات الإصابة حاليا إلى 77900 حالة، و806 حالات وفاة.

وأغلقت تشيلي الحدود في الـ18 من مارس، وأعلن الرئيس سيبستيان بينييرا حالة الطوارئ، كما حظر التجمعات وفرض بعض القيود لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي.