رغم كورونا.. الصين تكشف النقاب عن ممر زجاجي فريد من نوعه

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يقع الممر المميز في مدينة تشونغتشينغ، وأُطلق عليه اسم كريستال، كما يوصف أيضا بأنه ناطحة سحاب أفقية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتميز الممر الزجاجي بأنه يمتد عبر أسطح 4 أبراج عالية بطول 300 متر ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 250 مترا، كما ذُكِر أن طول كريستال يقارب طول برج شارد الشهير في لندن إذا كان أفقيا.

وبالإضافة إلى الأرضية، صُممت جدران الممر من الزجاج ويحتوي على صالة داخلية وشرفة خارجية شفافة، كما يتميز الجزء الداخلي من الممر بتصميمه من وحي كوكب المريخ والذي يمثل خطة الصين لاستكشاف الكوكب الأحمر في وقت مبكر من شهر يوليو.

يدخل في تصميم الممر ما يصل إلى 3200 قطعة زجاجية و4800 لوح ألومنيوم، كما يزن 12 ألف طن، أي ما يعادل وزن 20 طائرة من طراز إيرباص إيه 380.

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ومن المقرر استقبال الممر للزوار يوم السبت المقبل وسيتمكنون من الاستمتاع بمناظر عديدة خلابة، حيث يطل الممر على نهر اليانغتسي واندماج نهر جيالينغ بمنطقة جسر كاوتيانمن، أحد أقدم أجزاء مدينة تشونغتشينغ.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم ممر كريستال مطعما ومسبحين وحانات من المقرر افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام.

والممر جزء من مشروع هائل لمجمع يضم 8 ناطحات سحاب قيمته 3.30 مليار دولار ومن تصميم المهندس المعماري الكندي الإسرائيلي، موشيه سافدي، والذي صمم المجمع بحجم هائل يساوي حجم 170 ملعب كرة قدم.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع مكاتب عديدة وما يصل إلى 1400 شقة، بالإضافة إلى فندق ومركز نقل رئيس يشمل عبّارات ومترو أنفاق ومحطات حافلات.