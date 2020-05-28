كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر آسر ياسين أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم الخميس 28 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفنان آسر ياسين، على نسبة تصويت عالية في استفتاء "الخليج 365 الفني"، كأفضل ممثل كوميدي، اليوم الخميس الموافق 28مايو، حيث حصد آسر على 7633صوت بنسبة 9.2% ، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء العيد.

وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "سكر" التي قامت بأدائها في مسلسل "100 وش"، أبدوا أيضًا على إعجابهم الشديد بالمسلسل وجميع الأبطال المشاركين فيه.

قصة مسلسل ب 100 وش رمضان 2020



تجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل 100 وش رمضان 2020



ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيلي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.