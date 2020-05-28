كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر آسر ياسين أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم الخميس 28 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "سكر" التي قامت بأدائها في مسلسل "100 وش"، أبدوا أيضًا على إعجابهم الشديد بالمسلسل وجميع الأبطال المشاركين فيه.
قصة مسلسل ب 100 وش رمضان 2020
تجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
أبطال مسلسل 100 وش رمضان 2020
ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيلي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.