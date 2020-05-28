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كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 12:01 مساءً - نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على مقع ” تويتر ” شن من خلالها هجوما على الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” .
وذلك بسبب تدخله في الشئون والدول العربية فكتب قائلا : ” أردوغان يبا كسر خشم حتى لا يرفع رأسه ” .
وتابع : ” الجنود الأتراك في إدلب العربية السورية وفي مصراتة الليبية وكأن العالم العربي مسرحا لعمليات تركيا .. اضربوه لأبو اللي نصحه بدخول أوطان أمتنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول إماراتي يشن هجوما على أردوغان : ” يبا كسر خشمه حتى لا يرفع رأسه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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