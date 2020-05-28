مسئول إماراتي يشن هجوما على أردوغان : ” يبا كسر خشمه حتى لا يرفع رأسه “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 12:01 مساءً - نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على مقع ” تويتر ” شن من خلالها هجوما على الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” .

وذلك بسبب تدخله في الشئون والدول العربية فكتب قائلا : ” أردوغان يبا كسر خشم حتى لا يرفع رأسه ” .

وتابع : ” الجنود الأتراك في إدلب العربية السورية وفي مصراتة الليبية وكأن العالم العربي مسرحا لعمليات تركيا .. اضربوه لأبو اللي نصحه بدخول أوطان أمتنا ” .