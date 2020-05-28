كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 12:01 مساءً - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” بخبر واقعة مقتل ” رومينا أشرفي ” صاحبة ال 13 عاما على يد والدها في إيران وسط انتقادات للحكومة الإيرانية بالتقصير في حماية الفتاة .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الضحية كانت قد وقعت في حب شاب يبلغ من العمر 29 عاما لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب الاختلافات الثقافية بينهما فقررا الهرب معا .
ثم عثرت قوات الشرطة على الفتاة وقامت بتسليمها إلى والدها على الرغم من إفادتها لهم بإنه سوف يؤذيها .
وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك حيث قتل الأب إبنته وأشار بعض المدونون الإيرانيون إلى أن والد رومينا قد ذبحها بإستخدام منجل وقطع رأسها وهي نائمة ثم سلم نفسه للشرطة .
وانطلق هاشتاج ” رومينا اشرفي ” على موقع التغريدات تويتر للتعبير عن الغضب من تلك الواقعة والتأكيد على إنها مثال بسيط لانتهاكات عديدة تحدث في إيران لها علاقة بجرائم الشرف والتي تسجل نسبة 20% من جرائم القتل التي تشهدها إيران .
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهز إيران .. أب يقطع رأس طفلته وهي نائمة والسبب …؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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