أحمد العوضي يكشف تفاصيل قصة حبه وارتباطه بياسمين عبد العزيز

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 12:01 مساءً - حل الفنان ” أحمد العوضي ” ضيفا مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” بعد نجاح مسلسله ” الاختيار ” الذي شارك في بطولته في الموسم الرمضاني الماضي .

وخلال الحلقة تحدث أحمد العوضي عن بداية قصة حبه وارتباطه بالفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” حتى إعلان زواجهما في مطلع شهر مايو الجاري .

فأشار العوضي إلى أن قصة حبهما بدأت في عام 2017 خلال تصويرهما لمسلسل ” لآخر نفس ” .

كما أكد على إنه كان يحب ياسمين عبد العزيز كثيرا كممثلة من قبل أن يتعارفا واصفا إياها بإنها أهم نجمة في مصر والدليل على ذلك مشاركتها في بطولة أعمال سينمائية بمفردها وتحقيقها لإيرادات .

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وبسؤال أحمد العوضي عن دور ياسمين عبد العزيز في حياته أشاد بوقوفها إلى جانبه دائما وتشجيعه بالإضافة إلى إنه كان لها دورا كبيرا في نجاحه من خلال شخصية هشام عشماوي التي قدمها في مسلسل الإختيار .

وأضاف : ” الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح أنت بتنجح بيه وعلشانه لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدا ” .

وعن طريقة إعلان زواجه من ياسمين عبدالعزيز من خلال تغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” قال إن الأمر كان معروفا فالجمهور والجميع يعرف أنهما مرتبطان .

وتابع إنهما لم يتمكنا من إقامة حفل زفاف نظرا للظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا .