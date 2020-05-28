هذا ما تعلمته داليدا خليل بعد وفاة والدها

نشرت الممثلة داليدا خليل مشهداً من مسلسل “سرّ” يجمعها مع زميلتها رانيا سلوان التي جسدت دور شقيقتها في العمل الذي يحقق نجاحاً كبيراً.

المشهد عبارة عن مصالحة جرت بينهما خلال أحداث المسلسل بعدما رافقتهما الخلافات والمشاكل منذ أول حلقة، إلا ان التسامح والروابط العائلية والمحبة كانت أقوى لتتصارحان وتنسيان خلفاتهما.

هذا المشهد ترك أثراً لدى داليدا التي علقت قائلة: “أشعر أن هذا المشهد حقيقي ويعبّر عن علاقتي بوالدتي وشقيقاتي الثلاثة وهن ديالا وساندي وكريستيل خاصةً بعدما غيب الموت والدي منذ تسع سنوات مثل هذا الوقت من السنة”. وختمت قائلة: “ليس هناك أغلى وأسمى من العائلة! من الخطأ ان لا نستفيد من كل لحظة مع بعضنا في حياتنا ونجهد لتبقى المحبة والمسامحة ركائز أساسية بالتعاطي مع بعضنا البعض”.

ومن المعروف العلاقة المتينة التي تجمع داليدا بعائلتها حيث لا يمر يوم دون ان تنشر صوراً مع بعضهم البعض في جميع المناسبات ودائماً ما تتحدث وتعبر عن حبها لوالدتها وشقيقاتها.

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من جهة أخرى، لا زالت داليدا خليل تحصد النجاح في مسلسل “سرّ” بشخصية “تالين” والذي يعرض حالياً عبر شاشة LBCI بعرضه الثاني ويحقق تفاعلاً كبيراً.

وكان موقع “الخليج 365” قد استفتى القراء بالسؤال التالي: “مسلسل سرّ كان تتويجًا لموهبة داليدا خليل؟”.

أتت النتيجة 64% موافق و38% غير موافق وذلك بعدما صوت أكثر من خمسة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وكانت داليدا قد عبّرت في اتصال معنا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل “سرّ”. وأكدت الى أنها فخورة بتواجدها في هذا العمل الدرامي الذي جمع اللبناني والسوري والمصري. وأضافت أنها سعيدة جداً بالثقة التي وضعها فيها المنتج، بالاضافة الى الخبرة التي اكتسبتها من النجم بسام كوسا وباقي الزملاء الممثلين.