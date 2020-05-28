دانييلا رحمة وكارين رزق الله وسارة أبي كنعان بفساتين الزفاف.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أسدلت أمس الستارة على معظم الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السباق الرمضاني لعام 2020، إذ على الرغم من قلة الإنتاجات نتيجة جائحة كورونا والتي فرضت التوقف عن التصوير نتيجة فرض الحجر المنزلي واحتجاز عدد من النجوم في بلدانهم.

لكن على الرغم من كل المآسي التي عاناها هذا القطاع إلا أنه كان هناك مسلسلات عدة كأولاد ادم، بالقلب، الساحر، النحات، بردانة انا، سر، العودة، حيث سطّر مسلسل "أولاد آدم"، نجاحا في السباق الرمضاني 2020 عبر mtv و"شاهد mbc"، وهو من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وبطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة قيس الشيخ نجيب، مكسيم خليل ونخبة كبيرة.

وقد شاركت بو غصن متابعيها عبر "إنستغرام" بمقطع فيديو من كواليس تصوير زفاف دانييلا من قيس في المسلسل.

واللافت أن ماغي كانت "تزغرد" وترقص بعفوية وتزفهما وسط صدمة النجمين اللذين تفاعلا معها بطريقة طريفة.

كما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو العفوي وأثنى على نجاح العمل الذي أنتجته "إيغل فيلمز".

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وكان لمسلسل "بردانة أنا" الذي كان يتحدث عن الخيانة العنف والاغتصاب وتدور أحداثه حول قصة واقعية سقطت ضحيتها منال عاصي في شباط عام 2014، بعدما أقدم زوجها الجاني محمد النحيلي على ضربها بشكل مبرّح، وجلب طنجرة الضغط الساخنة التي تحوي الفاصوليا وسكبها على جسدها، ليعود ويتصل بعائلتها، قبل لفظ أنفاسها الأخيرة.

وعندها قالت منال من شقيقتها وهي ترتجف "دخيلك يا اختي بردانة غطيني"، وانطلاقاً من هذه الجملة، قامت الممثلة والكاتبة كارين رزق لله بالاشتراك مع الكاتبة كلوديا مرشيليان ببناء أحداث المسلسل المستمدّة من الواقع الاجتماعي.

وتألقت كارين رزق الله التي جسدت دور "دانيا" في نهاية العمل بارتدائها فستان زفاف مميزا في الحفل الذي ارتبطت فيه بالممثل وسام حنا.

و"بردانة أنا" من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج نديم مهنا، وبطولة كارين رزق الله، بديع بو شقرا، رولا حمادة، وسام حنّا، نهلا داوود، جناح فاخوري، أليكو داوود، جوزيف بو نصار، أسعد حطاب، جمال حمدان، شادي ريشا، بالاشتراك مع عدد كبير من الممثلين.

وكان لمسلسل " بالقلب" الذي هو من كتابة طارق سويد حصة في النجاح الذي يعرض الكثير من المواضيع الشائكة التي تحصل في مجتمعنا والتي تشجع على وهب الأعضاء وهي من بطولة نخبة من أهم الممثلين المخضرمين أبرزهم بديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان التي ارتدت في بداية العمل فستان زفاف.

الفيديو أعلاه تعرض خلاله الستايلست سيرينا أسعد إطلالات 3 نجمات ارتدين فستان الزفاف خلال السباق الرمضاني ومن أبرزهن دانييلا رحمة، سارة أبي كنعان وكارين رزق الله.