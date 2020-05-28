من هي هند حسني التي غمر الفيديو الخاص بها الإنترنت بعد 35 سنة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لأكثر من 35 عاماً، يحاورفيه الإعلامي المصري مفيد فوزي طفلة صغيرة، فتردُ عليه بكل ثقةٍ في نفسها وبقوة شخصيةٍ فريدة لطفلةٍ في سنها.

وتظهر هذه الفتاة الصغيرة وهي تجيب مفيد على أسئلته، إذ أجابت عندما سألها "ماذا تعلمتِ"، لترد عليه قائلةً: "اتعلمت الغناء، اتعلمت الرقص، اتعلمت حاجات كتير أوي"، ثم ردت بطريقة عفوية على سؤاله حول ما إذا كانت تخشى زيادة وزنها مع استمرارها بالأكل أثناء الحوار قائلةً: "متاخدلك واحدة، لأ اتنين"، ثم تتناولها وضحكت.

هذا الفيديو جعل الكثيرين يعيدون نشره تحت الكثير من العناوين التي تشير إلى قدرة الطفلة على إدارة الحوار ومهارتها في الرد والوقوف أمام الكاميرا، إلا أنَّ أبرزها كان تحت مضمون وصفهم للطريقة التي يقضون فيها الحجر المنزلي، وأنهم يأكلون الكثير من الطعام، ولم يخلُ الأمر من انتقال هذا المشهد إلى منصة تيك توك، إذ قام العديد من المشاهير بإعادة تمثيله منهم ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر.

ولكن من هي تلك الطفلة؟

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بالعودة إلى الأرشيف قبل 35 سنة، اتضح أن ذلك اللقاء مأخوذ من كواليس مسرحية "هالة حبيبتي" للفنان فؤاد المهندس والتي عرضت عام 1985، وأن تلك الطفلة هي هند حسني والتي لعبت أحد الأدوار في المسرحية.

وبحسب سيرتها، فإنَّ هند كانت واحدةً من الوجوه الصغيرة المعروفة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث بدأت التمثيل بعمر الثلاث سنوات ونصف، وشاركت خلال سنوات طفولتها في أكثر من 22 عملاً فنياً، كان من بينها مجموعة من الأفلام نذكر منها "المطاردة الأخيرة" عام 1986، و"العذراء والعقرب" عام 1990، و"الستات" بالعام 1992.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية مسرحية "حمري جمري" عام 1995، لتغيب عن الظهور بعدها نهائيًا على الرغم من دراستها المسرح حتى عام 2015 عندما شاركت في لقاءٍ تلفزيوني، ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وتحدثت فيه عن كواليس قربها من الفنان فؤاد المهندس، الذي علَّمها الاحترام والفن وتحمل المسؤولية وهي لا تزال طفلة عمرها 5 سنوات.

يُذكر أن هند تزوّجت وأنجبت طفلها آدم، وكانت قد درست المسرح أملًا في أن تعود للتمثيل، إلا أن الحظ لم يحالفها كما حدث في صغرها مما اضطرها لترك المجال، على الرغم من أنها أظهرت رغبتها في العودة إلى التمثيل في اللقاء.