كاردي بي تسخر من معلق استغرب من شكلها: هذا ابن عمي أحمد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف عن مغنية الراب العالمية "كاردي بي" عدم اكتراثها بآراء الناس فيما يتعلق بحياتها الشخصية وعلاقاتها مع الرجال وإطلالاتها، فعند المقارنة بين الإطلالات التي ترتديها على المسارح عند تقديم الحفلات بإطلالات حياتها اليومية، يُصبح من الصّعب التّعرف عليها وكأنها إنسانة مُختلفة.

ففي الحياة اليومية لكاردي بي، من النادر أن تضع النجمة المكياج أو ترتدي الإطلالات المُلفتة، بل على العكس تمامًا، تترك وجهها بدون مساحيق وترتدي أغرب الإطلالات وتخبئ شعرها أسفل القبعات أو تغطيه بالشال على طريقة لفة التوربان.

وإضافةً إلى ذلك، تشتهر كاردي بي بارتدائها أغرب الإطلالات عندما تُسافر أو تتسوق، لدرجة أنّها شوهدت أكثر من مرّة وهي ترتدي روب الاستحمام وهي تتنزه.

ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور يُعلّق على كُل صغيرة أو كبيرة يفعلها النجوم سواءً بالمدح أو بالذّم أوالانتقاد، وهذا ما حصل مع أحد المُستخدمين على تويتر الذي يُدعى "أباكر"، والذي تبيّن من حسابه أنه يقطن في نيجيريا.

قام المُستخدم بنشر إحدى الصّور لكاردي بي التي استغنت بها عن المكياج ووضعت التوربان على رأسها، ولأنها بدت مُختلفة تمامًا عمّا اعتاده الجمهور، استغرب "أباكر" وسأل النجمة: "كاردي بي، هل هذه أنتِ؟".

Advertisements

وعلى الرّغم من أنّه لم يذكر اسم حسابها ليصلها إشعارٍ بسؤاله عبر تطبيق تويتر، وجدت كاردي طريقها إليه، ولم تتوان عن أن ترد عليه على طريقتها السّاخرة، حيث قالت: "لا، هذا ابن عمّي أحمد".

رد كاردي بي انتشر كالنّار في الهشيم بين الجمهور العربي، خصوصًا وأنها استخدمت الاسم "أحمد"، فضلًا عن اعتمادها أسلوب رد شعبي دارج بين الشباب العربي عندما يرد بسخرية على سؤالٍ إجابته معروفة.

على صعيدٍ آخر، أعلنت كاردي بي مؤخراً، عن قرب عودتها للساحة بعد غياب طويل، من خلال نشرها لمقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، تؤكد فيه على طرحها لأغنية جديدة قريبًا، كاشفةً أنها ستطرح الأغنية بطريقة السنجل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكانت كاردي بي قد انشغلت في الشهور الماضية برعاية ابنتها، بعد أزمة انفصالها عن زوجها ما أجبرها على التغيب عن الساحة الفنية، عدا عن التزامها الحجر المنزلي بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن نجمة الراب الشهيرة ظهرت مؤخرا في فيلم‎ "Hustlers" ‎وهو من إنتاج وبطولة جينيفر لوبيز.

كما أعلن مؤخراً عن السبب الحقيقي وراء إلغاء التعاون بين كاردي والنجمة العالمية بيونسيه، حيث كان من المقرر أن يجمعهما مشروع غنائي ضخم منذ عدة سنوات، إذ أرجع السبب إلى تسريب خبر تعاونهما على الإنترنت مما جعلهما تتراجعان عن ذلك، خصوصاً وأنهما تحبان مفاجأة الجمهور وتحيطان أعمالهما بالكثير من الغموض إلى حين صدورها.