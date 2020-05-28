كوليت الحلاني: نشاطاتي تتعطل بوجود عاصي.. والأخير: أكلها مو طيب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت كوليت الحلاني زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن حياتها الطبيعية التي كانت تمارسها أصبحت متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنها قبل كورونا كان السبب الوحيد الذي يوقف نشاطاتها وحياتها الطبيعية هو زوجها عاصي.

وأوضحت كوليت في مقابلة متلفزة لها برفقة زوجها عبر قناة الجديد، أن عاصي عندما ينام بالنهار وتكون مع إحدى رفيقاتها يرن جرس هاتفها فور استيقاظه، لافتة إلى أنها تستقل بذلك الوقت سيارتها وتعود إلى منزلها.

وأشارت إلى أنها تعطل جميع نشاطاتها بوجوده ولا تستطيع أن تعود لحياتها الطبيعية ومقابلة رفيقاتها إلا عندما يكون مسافرا أو لديه حفلات وارتباطات عمل.

من جانبه، تحدث عاصي الحلاني عن يومياته بالحجر المنزلي، وخلال حديثه قاطعته مقدمة البرنامج متسائلة عن جودة ما تطبخه له زوجته كوليت فقال: "أكلها مو طيب"، مبررًا السبب بأنها تتبع نظامًا صحيًا في الأكل ولا تعتمد على طريقة الأكل العادية، بل تقلل من مقادير ما يحتاجه الطعام على اعتبار أن هذا طعام صحي.

وردّت كوليت بدلًا من عاصي عندما سُئل عن دخوله المطبخ وصناعة أكلات لأسرته فقالت: "بيطبخ بيحطلنا حر بالأكل".

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وتجدر الإشارة إلى أن النجم عاصي الحلاني كان قد شوق جمهوره منذ فترة وجيزة، من خلال نشر البرومو الخاص بعمله الجديد الذي من المتوقع أن يطلقه في وقت قريب ويحمل اسم "بعشقك".

وكان الحلاني قد علق على "التيزر" بالقول: "بعشقك.. قريبًا.. عاصي الحلاني خلال فترة الحجر مع أجواء العائلة"، من دون أن يكشف عن الموعد الرسمي لطرح كليب الأغنية الجديدة التي هي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع طوني سابا.

يشار إلى أن الفنان حرص خلال الفترة الماضية على مشاركة متابعيه بفيديوهات من غنائه، لتسليتهم أثناء الحجر المنزلي الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد. إذ ظهر في فيديو نشره عبر موقع تويتر وهو يعزف على العود، ويقوم بغناء "وأنا مارق مريت"، فيما شاركه الغناء أفراد أسرته.

وعلق عاصي على الفيديو: "من الحجر المنزلي جزء صغير أثناء اللقاء المباشر على فيسبوك"، واختتم الفيديو، موجها رسالة لجمهوره، وقال: "الله لا يحرمكم السعادة، ولا يحرمكم الفرحة، وهدوء البال، والاستقرار الأسري والعائلي".