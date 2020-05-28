إعلامية مصرية بـ “mbc” تنشر صورتها عارية في الحمام بالخطأ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 مايو 2020 11:18 صباحاً - أحدثت الإعلامية المصرية أصالة كامل المذيعة بقناة “mbc”، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورتها عارية مرتدية بالملابس الداخلية بالخطأ عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت الصورة منشورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لمدة 10 دقائق قبل أن تنتبه لها وتقوم بحذفها، وتهدد من ينشرها بملاحقته قضائيًا.

وظهرت الإعلامية المصرية الشابة، مرتدية “مايوه بكيني”، ونظارة شمس وتقف أمام المرآة في الحمام وتلتقط صورًا لنفسها.

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وبعد حذف الصورة كتبت :” متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت ولا ناس ما عندها ذوق ولا إحساس نشروها”.

وتابعت الإعلامية المصرية “اللى قاعد ينشر هيتحاسب قانونيًا.. بليز

منشنوني على الحسابات”.

