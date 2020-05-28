إياد نصار يكشف تفاصيل فيلم "موسى"

قال الفنان إياد نصار، إنه متحمس لتجربة فيلمه الجديد "موسى"، والذي صور عددا كبيرا منه قبل انشغاله بتصوير أحداث مسلسله الجديد "ليالينا"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف نصار، أنه انتهى من تصوير حوالي 70% من مشاهده في العمل، حيث يتبقى له عدد قليل من المشاهد.

وأشار إلى أن العمل بشكل عام، قارب على نهاية تصويره، ويتبقى له عدد قليل من المشاهد، والتي من المنتظر تصويرها في منتصف شهر يونيو المقبل، ليتم بعد ذلك التحضير لموعد عرضه مع نهاية أزمة كورونا الحالية.

وتابع: "الفيلم عمل مختلف وسيفتح بابا جديدا في عالم السينما، حيث يعتمد على فكرة الخيال العلمي متناولا فكرة الأبطال الخارقين، دون تقليد لسينما هوليوود".

فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي، وهو إخراج بيتر ميمي.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

غادة عادل تطلب الطلاق من إياد نصار وعلاقة بدرية بمرتضى تنكشف

إياد نصار يهدد غادة عادل بالقتل خلال الحلقة 16 من "ليالينا80"