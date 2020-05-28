هيفاء وهبي تلفت الأنظار في جلسة تصوير جديدة

بيروت - لايف ستايل شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وأطلت هيفاء في الصور بإطلالة رقيقة، بفستان باللون الأزرق السماوي طويل وبأكمام طويلة، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها، ووضعت هيفاء وهبي مكياجا ثقيلا في العين.

ولفتت هيفاء أنظار جمهورها بجلسة التصوير، وشببها البعض بشخصية "إلسا" في فيلم Frozen.

على جانب آخر علقت هيفاء وهبي على الجدل الذي أثير عقب إعلان محمد وزيري مدير أعمالها السابق، عن رفع دعوى قضائية لإثبات زواجه منها. قد يهمك أيضاً :

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