شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل بطل" تعرف على كلمات كليب أغنية أحمد جمال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب أحمد جمال من تصوير كليب جديد بعنوان"جيل بطل"، والتى تعتبر دعم الأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

وحصلت "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: يا صاحبي طمني عليك..وعلي الحبايب والجيران..مشتاق لصوتك ولعينك..وللشوارع والمكان..و ياجيل بطل..شوف إيه حصل..ماإحنا قابلنا حاجات كتير..فيه خير وشر..وأهوي كله مر..وبقي الصغير فيك كبير.



أحمد جمال والموزع أحمد عاطف

وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب الجديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.

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وطرح أحمد جمال أيضا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.



الموزع الموسيقى أحمد عاطف وأحمد جمال

وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع المناسب التى طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.