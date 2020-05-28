شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "بنت أكابر".. أصالة تسجل أغنية جديدة من كلمات محمد أبو نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة أصالة، التحضير لأغنية جديدة تجدد فيها التعاون مع الشاعر محمد أبو نعمة ، بعد النجاح الذي حققوه معاً بأغنية "بنت أكابر"،ويقدمها أبو نعمة بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

وفى سياق آخر أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى قدمتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

Advertisements

أما عن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب" وصلت إلى نحو 11 ونصف مليون مشاهدة فى شهرين، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".