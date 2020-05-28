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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة رجاء الجداوي.
وعلقت: "الجميلة رجاء الجداوي، حبيبتي وأمي في السلم والتعبان، واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض، بجد بحبها من كل قلبي وبدعيلها بالشفاء العاجل".
وتابعت: "ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس عشان روحها الحلوة وكلامها الجميل دايما طالع من القلب، بحبك من كل قلبي ويارب تقومي بالسلامة".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية نتيجة التحليل عقب ارتفاع درجة حرارتها منذ أيام، لتُنقل لمستشفى العزل بالإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تنشر صورة بصحبة رجاء الجداوي: "بحبها من كل قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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