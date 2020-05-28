اعلامية مصرية تنشر صورة لها بالملابس الداخلية عن طريق الخطأ!

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:58 صباحاً - تفاجأ متابعو الاعلامية المصرية اصالة كامل على “إنستغرام” بظهورها في صورة جريئة بالملابس الداخلية.

غير ان اصالة كامل سرعان ما قامت بحذف الصورة بعد دقائق من نشرها وحاولت تدارك الموقف بنشر اعتذار موضحة انها قامت بنشر الصورة عن طريق الخطأ.

ورغم ان الصورة لم تظهر سوى لدقائق قليلة غير ان ذلك كافيا لانتشارها بسرعة كبيرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع اصالة كامل بتهديد من يعاود نشرها باللجوء الى القضاء.

Advertisements

ونشرت اصالة كامل عبر خاصية “ستوريز” على حسابها بـ “إنستغرام”، قائلة: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت ولا ناس ما عندها احساس ولا ذوق نشروها! للي قاعد ينشر هيتحاسب قانونيا”.

ورغم اعتذارها فلم تسلم اصالة كامل من الهجوم عليها اذا اتهمها الكثيرون بتقصد اثارة البلبلة حيث علق احدهم: “‏أصالة كامل منزله الصورة بالسناب وبعدين نزلتها انستقرام وقالت بالغلط ! لو كنتي منزلتها مكان واحد نقول بالغلط ياعمي تلعبين على مين إثارة جدل”.