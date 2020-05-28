شاهد.. راشد الماجد عن زيادة وزنه: “المشكلة كلها تطلع في خدودي”!

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:58 صباحاً - أجرى الإعلامي علي العلياني مقابلة مع الفنان السعودي راشد الماجد على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا “أونلاين” من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.
وتحدث راشد الماجد خلال اللقاء عن زيادة وزنه في الفترة الاخيرة باسلوب طريف، حيث قال: “والله يا علي صراحة انا زدت 4 كيلو والمشكلة كلها تطلع في خدودي ما بتطلع في مكان تاني”.
وردّ علي العلياني على الماجد قائلًا: “دايم جميل ومتألق وبقول جوانب كتيرة عن راشد الماجد الله من خفة الدم والأخوة الصادقة والنيل وعدم نسيان الوفاء والكرم انت بيتك دايم مفتوح فشكرًا لك من الأعماق”.
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