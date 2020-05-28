متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري رامي جمال عن بدء عمله على ألبومه القادم مُستغلًا فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
وكشف رامي جمال عن مُفاجأة لزوجته الفنانة المصرية ناريمان، مُعلنًا عن استعداده أيضًا لتنفيذ ألبوم غنائي خاص بها هو الأول في مسيرتها الفنية.
وقال رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “بما اني كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما اني باخد سنه او اكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد. الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا“.
وكان رامي جمال قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال شباط/ فبراير الماضي، وحقق ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره.. ومفاجأة بانتظار زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.