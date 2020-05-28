رامي جمال يزفّ خبرًا سارًا لجمهوره.. ومفاجأة بانتظار زوجته

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري رامي جمال عن بدء عمله على ألبومه القادم مُستغلًا فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكشف رامي جمال عن مُفاجأة لزوجته الفنانة المصرية ناريمان، مُعلنًا عن استعداده أيضًا لتنفيذ ألبوم غنائي خاص بها هو الأول في مسيرتها الفنية.

وقال رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “بما اني كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما اني باخد سنه او اكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد. الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا“.

وكان رامي جمال قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال شباط/ فبراير الماضي، وحقق ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.