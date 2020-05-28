بعد حجبه بساعات.. حمادة هلال ينجح في إعادة كليبه الجديدة إلى يويتوب

متابعة بتجــــــــرد: بعد ساعات قليلة على حجبها، نجح الفنان حماده هلال في إعادة كليب أغنيته الجديدة إلى قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية تحمل اسم “يا جمالها” ويغنيها حمادة هلال بمشاركة الفنانة الشابة منة عرفة، وهي من كلمات ماجد صبري وتوزيع مادو صالح، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج أحمد عاطف.

وكان موقع “يوتيوب” قد حجب الكليب بسبب وجود حقوق لصالح إحدى الشركات، وتم حلّ المشكلة في الساعات الماضية، وإعادة الكليب إلى الموقع، كما حدث مع كليب “إنساي” لسعد لمجرد ومحمد رمضان.

وكان هلال قد طرح الكليب تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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يذكر أن حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليباً بعنوان “خلينا متونسين ببعض”، من ألحانه وكلمات محمد البنداري وسلمى رشيد، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وكان آخر أعمال هلال بطولته لمسلسل “ابن أصول” الذي شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات منهم سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.