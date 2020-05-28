محمد عبده يحيي حفلًا افتراضيًا من الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل غنائي افتراضي أحياه الفنان محمد عبده، عبر منصة شاهد vip، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحمل الحفل عنوان “معيدين معاكم”، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ويعد الحفل الأول لفنان العرب بعد أن أعلن نجله إصابة والده بالاكتئاب نتيجة وجوده بالمنزل طوال فترة الحظر الصحي الذي استمر 3 أشهر. وظهر محمد عبده، مؤخرًا في مقطع فيديو من داخل منزله وهو يعزف على العود، وأكد خلال لقاء عبر “سكايب” في برنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه متأقلم تمامًا مع الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، وأنه شخص يفضل الجلوس في المنزل.

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