راشد الماجد يطل من الحجر ويثير الجدل بهذا التصريح

متابعة بتجــــــــرد: أحدث الفنان السعودي راشد الماجد ضجة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في مقطع مصور سجل في منزله وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وأشار في المقطع إلى أنه اكتسب 4 كيلوغرامات تقريباً وأن هذا يظهر تحديداً على خديه. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث أشاد الكثيرون بطرافته.
وجاء هذا خلال لقاء أجراه معه علي العلياني على هامش الحفل الذي أحياه عبر منصة “شاهد VIP” بتنظيم من شركة “روتانا” وبرعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية لمناسبة عيد الفطر.
وتطرق خلاله إلى أزمة كورونا وإلى يومياته في الحجر المنزلي وقال إنه كان قبل ذلك يخرج من المنزل واضعاً الكمامة على أنفه وفمه.
وأضاف: “شكلي كوروني أنا من الأول. بيقولولي الشباب إنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك”.
واعتبر أن هذه الأزمة أعطت الناس دورساً مهمة وبينت أن الكثير من الأشخاص مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل مساعدة الآخرين.
وفي هذا السياق وجه رسالة للأطباء قائلاً: “بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر”. وانتشر على إثر هذا وسم (هاشتاغ) “معيدين مع راشد الماجد”.
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