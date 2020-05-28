“ما تغيبش ثواني” لوائل جسار تقترب من تحقيق هذا الرقم

بعد أربعة أيام على طرح كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم وائل جسار، يقترب العمل من حاجز المليون مشاهدة في اول تعاون مع النجم اللبناني وشركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

وبدأ جسار ولايف ستايلز ستوديوز يحصدان مجهود عملهما بعدما قررا أن يقدما للجمهور الذواق للفن الجميل أغنية تحمل طابعاً رومانسياً بكل تفاصيلها وكاملة وهي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، بالاضافة الى كليب حمل رسالة مميزة بفكرته التي نفذها المخرج المبدع فادي حداد على مدار يومين في لبنان، في عدة مناطق ومواقع لبنانية. (خاص – وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز خلطة سحرية بعدسة المبدع فادي حداد)