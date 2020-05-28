نجمات أجلن حفلات زفافهن وأخريات تزوجن بدونها بسبب كورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حرم فيروس كورونا الكثير من نجوم الفن والمشاهير من إقامة حفلات زفافهم التي انتظرها البعض منهم لوقت طويل، في الوقت الذي اقتصر عدد منهم على الارتباط دون أية مظاهر احتفالية.

وتأتي هذه الإجراءات بسبب إغلاق صالات الأفراح لعدم الاختلاط وذلك حماية من فيروس كورونا الذي بث الرعب بين الناس، فانقلبت الحياة رأسا على عقب في الدول نتيجة الظروف الاضطرارية التي فرضها الفيروس القاتل.

واقتصرت حفلات زفاف عدد من الفنانين على الأسرة والمقربين وهو الإجراء الذي اتبعه أيضًا الكثير من الناس العاديين، غير أن آخرين أصرّوا على تأجيل زفافهم لأجل غير مسمى رغم أن منهم مرّ على خطوبته أكثر من سنة.

الفنانة المصرية ياسمين صبري كانت قد حددت موعدا لإقامة حفل زفاف ضخم بحضور نجوم الفن بعد عيد الفطر لكن ونتيجة لانتشار جائحة كورونا اكتفت بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل شهر رمضان، دون تحديد موعد آخر لحفل زفافهما.

الأمر نفسه اتبعه النجمين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذيْن فاجأ الجمهور بزواجهما في شهر رمضان دون إقامة حفل زفاف.

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وقرر عدد من المشاهير حول العالم أيضًا تأجيل حفلات زفافهم كان من أبرزهم الأميرة البريطانية بياتريس وإدواردو أليساندرو الذي كان مقررًا إقامته الجمعة 29 مايو/أيار الجاري بعد نصيحة الحكومة البريطانية بتحجيم التجمعات الكبيرة، وإعلان الكنيسة الإنجليزية عن اقتصار حضور حفلات الزفاف على 5 أشخاص فقط.

أما حفل الزفاف الضخم التي كانت النجمة كيتي بيري والفنان أورلاندو بلوم يخططان لإقامته في اليابان فقد ألغي هو الآخر إلا أن بعض المصادر نقلت أن الثنائي ينويان إقامة حفل خاص في منزلهما، ثم إقامة حفل ضخم في اليابان بعد فتح باب السفر، والتخفيف من إجراءات فيروس كورونا.

وتبخرت أحلام الفنانة جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز بإقامة حفل زفاف ضخم في إيطاليا التي يتفشى فيها الوباء بشكل مرعب حاصدًا الآلاف من الأرواح.

وأعلن النجمين المصريين هنادي مهنا وخالد أحمد صالح عن خطوبتهما في ديسمبر 2019 ولكن إلى الآن لم يحددا زفافهما بسبب كورونا.

وهناك نجوم غيرهم اضطروا لتأجيل زفافهم بسبب الفيروس نرصدهم لكم من خلال الفيديو أعلاه.