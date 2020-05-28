شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيي حفلا غنائيا "أون لاين" غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الكينج محمد منير لتقديم حفل غنائي جديد للجمهور ومباشر، وذلك بطريقة حفلات الـ"أون لاين"، ومن المقرر أن يحيي منير الحفل الغنائى مساء غدا الجمعة ، في الساعة 10 مساء علي اليوتيوب.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

Advertisements

وأكد منير أنه حاليا يتواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.