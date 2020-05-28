شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون تريد ضم جينيفر لوبيز إلى الموسم الثالث لـ Big Little Lies والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يعود مسلسل Big Little Lies للموسم الثالث على شبكة HBO، وتريد الممثلة العالمية ريس ويذرسبون إضافة اسمًا كبيرًا للمسلسل، إذا نجح في العودة، في محادثة مع زميلتها، الممثلة لورا ديرن، من خلال Entertainment Tonight Online، وقالت إنها تريد أن تنضم النجمة العالمية جينيفر لوبيز للموسم الثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

حيث صرحت ويذرسبون ما يلي حول عودة Big Little Lies لموسم آخر على HBO: "نريد القيام بذلك، ولكننا الآن منتظرين الأمر بشكل كبير، كما أننا نبحث عن قصة جديدة تكميلية ممتعة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وسردت المؤلفة ليان موريارتى، كاتبة الرواية التى استندت إليها السلسلة أنها ابتكرت شخصية جديدة وهى "والدة حزينة فقدت ابنها الذى توفى إثر حادث"، وقامت بتسميتها "مارى لويز"، وعقب الانتهاء من الشخصية قالت للقائمين على المسلسل:"احضروا لى ميريل ستريب لأداء الدور"، التى وافقت على الأمر.

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وقالت ستريب، فى تصريحات نقلتها صحيفة “CNN” ، أنها انضمت للمسلسل دون ان تقرأ سيناريو العمل، لاعتقادها أن الموسم الأول من المسلسل كان أعظم شيء على شاشة التليفزيون".

وأضافت:"أشكر الله أننى لا أمتلك تلك التجربة فى الحقيقة، ولكن مجرد تخيلها والذهاب الى مكان مظلم هو أمر مرعب".

وأثنت ستريب على أداء الممثلين فى الموسم الأول من المسلسل الذى عرض عام 2017، والصورة المعقدة للنساء التى ظهرت بشكل رائع فى العمل الدرامى.

المسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "اتش بى أو" فى 19 فبراير من عام 2017 الجارى، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.