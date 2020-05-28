تعرف على موعد عرض مسلسل "ليه لأ" على منصة شاهد VIP

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن عرض مسلسل "ليه لأ" على منصة شاهد VIP، يوم ٤ يونيو المقبل.

ونشر الشرنوبي، برومو المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "البرومو الرسمي لمسلسل ليه لأ.. انتظروا المسلسل يوم ٤ يونيو على شاهد VIP، تأليف :ورشة سرد - مريم نعوم، مدير التصوير أحمد جبر، إخراج مريم أبو عوف".

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المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

"ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبدالله أبو الفتوح.