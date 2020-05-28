مش بتشوفوا غير الهيصة".. رامز أمير يوجه رسالة لمهاجميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان رامز أمير، على توجيه رسالة للجمهور الذي يسانده في مشواره الفني، وأيضا من يهاجمونه.

ونشر رامز، صورة له بمسلسل الاختيار أثناء مشاهدة طفل للعمل، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "قبل أي حاجة، وأول حاجة.. الحمد لله والشكر لله على مشاعركم الجميلة وحبكم، والله ده كرم كبير أوي من ربنا مش شطارة مني" .

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وقال رامز: "تاني حاجة.. شكرا ليكم أنتم على كمية الحب اللي فعلا أكبر مني.. أنا بجد متخيلتش إن حلقة واحدة من مسلسل الإختيار ممكن تعملي النجاح ده كله.. اوعدكم إني هبذل كل اللي أقدر عليه عشان أبقى قد المسؤولية الكبيرة دي".

وتابع :"عاوز أقول حاجة للناس اللي بتشتمني وتقريبا بتشتم أي حد ناجح.. والله ما زعلان منكم، أنا متفهم عشان انتوا مش بتشوفوا غير الهيصة والنجاح اللي ممكن فعلا يبان تافه ومستفز، بس صدقوني النجاح اللي بيجي في ثانية ده، بيبقى وراه تعب سنين وبهدلة الناس مبتشفهاش" .

وأضاف :" إن شاء الله الفترة الجاية، هركز أكتر إني أشاركم جزء من التعب اللي أنا أقصده، عشان زي ما اللي بيحبوني ليهم حق عليا.. اللي بيشتموني برضو ليهم حق، آسف إني طولت عليكم وشكرا".