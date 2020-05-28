بعد انتهاء "بـ100 وش".. علا رشدي توجه رسالة لـ"سبعبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

نشرت الفنانة علا رشدي، صورة تجمعها مع الفنان شريف الدسوقي الذي جسد شخصية سبعبع بمسلسل " ب ١٠٠ وش"، موجهة رسالة له.

وكتبت علا، على الصورة التي طرحتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "سبعبع.. البي اف اف أيي.. وحشتني".

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد والي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.