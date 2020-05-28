محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
نشرت الفنانة علا رشدي، صورة تجمعها مع الفنان شريف الدسوقي الذي جسد شخصية سبعبع بمسلسل " ب ١٠٠ وش"، موجهة رسالة له.
وكتبت علا، على الصورة التي طرحتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "سبعبع.. البي اف اف أيي.. وحشتني".
مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد والي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء "بـ100 وش".. علا رشدي توجه رسالة لـ"سبعبع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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