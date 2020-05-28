تراند اليوم : بعد إعلان إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا في عزاء زوجها .. صفاء أبو السعود ترد ببيان ناري

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن رأيها في المعلومات التي تتردد عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في عزاء زوجها الملياردير السعودي الراحل صالح كامل .

وفي أول رد عملي على هذه الأنباء ، قالت صفاء إنها ذهبت لإجراء مسحة لمعرفة ما إذا كانت مصابة بكورونا أم لا ؟

وأضافت: ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بي ، وتبين أنني سليمة والحمدلله ولست مصابة بفيروس كورونا .

وكانت وسائل إعلام وجهت لوما لصفاء السعود بسبب إجرائها لعزاء واستقبال الفنانين في ظرف مثل هذا .

