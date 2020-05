شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسماء حلقات مسلسل Space Force قبل طرحه يوم 29 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بدء الإعلان عن مسلسل Space Force الجديد، يتوقع الكثير من متابعى هذا النوع من المسلسلات النجاح الكبير للعمل خاصة مع وجود الممثل الكوميدى العالمى ستيف كاريل فى أعلى رأس قائمة أبطال العمل الجديد، الذى من المقرر له أن يصل فى 29 مايو الجارى، على شبكة نيتفلكس، على أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تتراوح مدتها إلى نص ساعة أو أكثر.

وهذه أسماء الـ 10 حلقات قبل بدء طرح المسلسل :

الحلقة الأولى ستطرح تحت اسم The Launch.

الحلقة الثانية ستطرح تحت اسم Save Epsilon 6!.

الحلقة الثالثة ستطرح تحت اسم Mark And Mallory Go To Washington.

الحلقة الرابعة ستطرح تحت اسم Lunar Habitat.

الحلقة الخامسة ستطرح تحت اسم Space Flag.

الحلقة السادسة ستطرح تحت اسم The Spy.

الحلقة السابعة ستطرح تحت اسم Edison Jaymes.

الحلقة الثامنة ستطرح تحت اسم Conjugal Visit.

الحلقة التاسعة ستطرح تحت اسم It's Good To Be Back On The Moon.

Advertisements

الحلقة العاشرة ستطرح تحت اسم Proportionate Response.

وسيدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

وعلى الرغم من أن هذه التكاليف إلا أن ترامب أمر بإنشاء قيادة فضائية في الولايات المتحدة، والتي ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش في الفضاء الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "fortune".

كما استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".