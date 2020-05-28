بين الألوان والرسم.. هكذا يقضي عمرو سعد فترة الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرص الفنان عمرو سعد، على استغلال فترة الحجر المنزلي، وقضاء وقته في ممارسة هواية الرسم واختيار الألوان.
ونشر سعد، صورا له وهو يرسم بالألوان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اختار ألوانك بنفسك".
يذكر أن، عمرو سعد شارك في دراما رمضان المنقضي، كضيف شرف في مسلسل "الإختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي".
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