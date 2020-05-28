نيللي كريم تستمع بعطلتها الصيفية على البحر رفقة ابنتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعيه، صورًا عبر "خاصية ستوري إنستجرام"، خلال قضائها عطلتها في مدينة الجونة. وظهرت نيللي في الصور برفقة ابنتها الصغرى وهما ترتديان ملابس البحر. وحققت نيللي كريم نجاحًا ملحوظًا بمسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان المنقضي. مسلسل "بـ100 وش"، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

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